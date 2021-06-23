В Тамбовском районе отметят День молодежи. Праздник пройдет в 16 часов 25 июня на территории парка по улице Центральной села Стрельцы Тамбовского района. Команды из муниципалитетов региона приглашают принять участие в «Нестандартных играх». В ходе игр командам из 4 человек предстоит проявить логику, антилогику, координацию, меткость, скорость и смекалку. Для участия в соревнованиях необходимо подать заявку на milkamc2009@mail.ru.

- В ходе праздничного мероприятия также будут организованы различные интерактивные площадки, флешмобы, дискотека и многое другое, а чемпион по боксу России и СНГ Артур Осипов – «Черная молния» проведет для всех желающих свою фирменную разминку, - сообщает администрация Тамбовского района.