У тамбовчанки во время купания случился сердечный приступ

Место трагедии Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Трагедия на воде произошла в Токаревском районе вечером 22 июня. 66-летняя женщина отдыхала на берегу водоема в селе Чичерино вместе с подругами. Зайдя в воду она внезапно начала тонуть. Знакомые смогли вытащить пенсионерку на берег и вызвали на место скорую. Но прибывшие медики констатировали смерть женщины. По предварительным данным у нее случился сердечный приступ.

- По данному факту в Жердевском МСО СУ СК России по Тамбовской области начата процессуальная проверка, - сообщает СУ СКР по региону.