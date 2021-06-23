Стали известны подробности аварии у завода «Комсомолец» в Тамбове

В больнице оказались три человека Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Стали известны подробности аварии, которая произошла 22 июня в 22 часа 10 минут на улице Советской Тамбова в районе завода «Комсомолец». Как рассказали в региональном УГИБДД, автомобиль «Lada Priora», при совершении поворота налево столкнулся с «Nissan X-Traill», под управлением 48-летнего мужчины. От удара отечественное авто выехало на тротуар.

- В результате аварии травмы получили водитель и 22-летняя пассажирка автомобиля «Lada Priora», а также находившаяся в иномарке 10-летняя девочка, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Пострадавших доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.