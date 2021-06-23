Руководитель тамбовской сельхозорганизации осужден за неуплату 23 млн рублей налогов

В Тамбове вынесли приговор руководителю сельскохозяйственной организации. Его признали виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией».

Как установили следствие и суд, в период с октября 2018 года по декабрь 2019 года мужчина умышленно включал в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС) за 4 квартал 2018 года, 1 и 3 кварталы 2019 года заведомо ложные сведения о величине налоговых вычетов. Эти декларации он подавал в налоговые органы. В общей сложности, он уклонился от уплаты налогов на сумму около 23 миллионов рублей.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.