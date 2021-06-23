Коронавирус в Тамбове, новости на 23 июня: за сутки заболели 70 человек

В Тамбовской области число заразившихся коронавирусом, по данным на 23 июня, достигло 34276 человек. Из них выздоровели 32746 человек, 586 тамбовчан умерли. За последние сутки болезнь обнаружили у 70 жителей региона, это на 3 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 20 мужчин и 46 женщин в возрасте от 20 до 93 лет, а также четверо детей от 2 до 15 лет.

- На госпитализации находятся 732 человека, из них диагноз «пневмония» у 680 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.