В Тамбове у завода «Комсомолец» столкнулись два авто: пассажирку «Приоры» с трудом достали из машины

После удара одна из легковушек выскочила на тротуар

Серьезная авария произошла 22 июня в 22 часа 15 минут на улице Советской областного центра, в районе завода «Комсомолец». По словам очевидцев, на перекрестке столкнулись «Лада Приора» и Nissan X-Trail. От удара «Приора» выехала на тротуар, где в этот момент, по счастливой случайности, никого не было.

В салоне отечественного авто серьезно зажало девушку-пассажира, её с трудом достали из покореженного автомобиля. Ода из свидетельниц аварии, которая оказалась медиком, диагностировала у нее перелом и оказала первую помощь. Потом пострадавшую доставили в больницу. По предварительным данным, пострадал также водитель «Приоры».