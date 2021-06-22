В сентябре тамбовчан ждут трехдневные выборы

Центральная избирательная комиссия страны приняла решение о голосование на всех выборах 19 сентября 2021 года в течение нескольких дней подряд. На выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Тамбовской областной Думы седьмого созыва, выборов в органы местного самоуправления Тамбовской области голосование будет проводиться в течение нескольких дней подряд – 17, 18 и 19 сентября.

- Это относится ко всем выборам и референдумам, проводимым на территории РФ в единый день голосования, поясняют в избирательной комиссии Тамбовской области.