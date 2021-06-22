В бюджет Тамбова поступили дополнительные 300 миллионов рублей

22 июня в Тамбовской городской Думе состоялось внеочередное заседание, на котором стало известно, что город получит дополнительную финансовую помощь в размере 300 миллионов рублей. Средства выделили из областного бюджета.

Напомним, бюджет областного центра имеет многолетнюю серьезную долговую нагрузку. Ко всему прочему, этот год характерен еще и тем, что в результате изменения налогового законодательства у города образовались существенные выпадающие доходы. При этом расходные обязательства не уменьшились.

- Оказываемая поддержка позволяет выровнять финансирование текущих расходов, связанных с повседневной жизнедеятельностью Тамбова, - сообщает мэрия города.