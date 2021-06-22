Экс-рабочие похитили со стройплощадки тамбовской птицефабрики более 100 листов железа

Около часа ночи, 21 июня, в отделение полиции поселка Токаревка поступило сообщение от сторожа стройплощадки птицефабрики. Мужчина рассказал, что неизвестные украли стройматериал.

На место преступления была направлена следственно-оперативная группа. Стражи порядка обнаружили следы от гужевой повозки, оставленные злоумышленниками, на которой они перевозили листы железа. В течение часа воры были задержаны.

Выяснилось, что двое из задержанных работали на этой стройплощадке, а потом уволились. Именно тогда мужчины присмотрели листы, которые решили похитить. В ближайшем населенном пункте они попросили помочь местного жителя перевезти стройматериал. 108 листов железа были изъяты и возвращены обратно на предприятие.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Полицейскими опрашиваются свидетели и подозреваемые, устанавливается причина совершения хищения со стройобъекта, проводится сбор улик и доказательств совершения преступления, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.