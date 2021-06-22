Мичуринец угнал автомобиль, чтобы поехать к девушке

В дежурную часть полиции по г. Мичуринску ночью, 21 июня, поступило сообщение от работника станции «Кочетовка». Он рассказал, что в мкр. Учхоз Комсомолец был угнан автомобиль «ВАЗ-2107», припаркованные на улице Железнодорожной.

Полицейские нашли легковушку с техническими повреждениями на территории Мичуринского района. Они установили, что угон совершил ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 31-летний житель микрорайона Кочетовка. Как оказалось, он разбил боковое стекло, проник в салон необорудованный сигнализацией машины и поехал на ней к знакомой девушке.

- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.