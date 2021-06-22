В Котовске строят бассейн за 130 млн рублей

В ближайшее дни рабочие приступят к монтажу чащи и оборудования

В Котовске продолжаются общестроительные работы на площадке будущего плавательного бассейна. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления по физической культуре и спорту. Строители начали подготовку к ограждению металлоконструкций и к монтажу чащи, после чего будут заливать бетон. Также ведется монтаж помещения водоподготовки.

Строительство спортивного объекта ведется в рамках федерального и регионального проектов «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Стоимость работ составит около 130 млн рублей.

Известно, что в ближайшее время подрядчик приступит к монтажу чащи и оборудования.

Фото: пресс-служба регионального управления оп физической культуре и спорту