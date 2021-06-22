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Происшествия22 июня 2021 16:20

В Тамбове легковушка сбила велосипедиста

В ДТП пострадал 52-летний мужчина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Велосипедисту потребовалась помощь врачей

Велосипедисту потребовалась помощь врачей

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал велосипедист, произошла 21 июня около 17 часов 55 минут на улице Карла Маркса в районе дома №114/45 города Тамбова. 26-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21099» наехал на велосипед «GT» под управлением 52-летнего мужчины.

- В результате столкновения мужчина получил травмы, его доставили во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.