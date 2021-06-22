В столкновении двух автомобилей в Тамбовской области пострадали водители машин

Водителей отправили на лечение в больницу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали два человека, произошла 21 июня в 8 часов 15 минут на 7 километре автодороги «Староюрьево –Подгорное-Савелово», проходящей по территории Староюрьевского района. 55-летний водитель «ВАЗ-2107» столкнулся с «ВАЗ-2114» под управлением 60-летней женщины.

- В результате аварии оба водителя получили травмы, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - На автомобиле скорой медицинской помощи пострадавших доставили в ТОГБУЗ «Городская больница им. С.С. Брюхоненко г. Мичуринска».