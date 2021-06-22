Коронавирус в Тамбове, последние новости на 22 июня: число заболевших за сутки составило 67 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 22 июня, 34206 человек. 32662 заболевших выздоровели, 584 тамбовчанина умерли. За последние сутки зафиксировали 67 новых случаев, это на 2 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 26 мужчин и 34 женщины в возрасте от 26 до 90 лет, а также семь детей от 1 года до 15 лет.

- На госпитализации находятся 648 человек, из них диагноз «пневмония» у 620 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.