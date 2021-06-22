Прокуратура раскрыла аферу при строительстве дома на ул. Коммунальной, 46 в Тамбове

В Тамбове по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело по фактам мошенничества при строительстве дома № 46 по ул. Коммунальной. Разбирательство инициировали дольщики долгостроя, которые несколько лет не могут получить жилье. Как выяснили в прокуратуре Ленинского района, в 2015 году генеральный директор ЗАО «Элитстрой» (впоследствии реорганизованном в ООО) Геннадий Берстенев (он же экс-депутат Тамбовской городской Думы и Почетный гражданин областного центра), будучи также учредителем общества и генеральным директором инвестиционно-строительной компании ООО «Сигма-С», заключил с соучредителями этих организаций заведомо фиктивный договор на участие в строительстве многоквартирного девятиэтажного жилого дома, а также торгово-офисного здания по адресу ул. Коммунальная, д. 46 г. Тамбова. По Люди получали доли в двухэтажном торгово-офисном здании, но ничего за это не платили.

- Оплата денежных средств по указанному договору участия в долевом строительстве от граждан-соучредителей на расчетный счет застройщика не поступала, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Частичная оплата, поступившая от ИСК ООО «Сигма-С», была израсходована не на строительство дома, а на иные цели.

18 июня по материалам проведенной прокуратурой района проверки возбудили уголовное дело по ч.5 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба». Максимальное наказание за такое преступление – 5 лет лишения свободы.