Тамбовчанина, сообщившего о взрывчатке в закусочной, ждет суд

В Тамбове 35-летнего местного жителя будут судить за ложное сообщение о взрывном устройстве в кафе. Установлено, что 5 августа этого года в службу «112» от неизвестного поступило сообщение о том, что на улице Мичуринской города в закусочной заложено два фугаса.

В кафе съехались специалисты-взрывотехники Росгвардии, кинологи с собаками и другие подразделения органов внутренних дел. Закусочная была немедленно оцеплена полицейскими, чтобы не ее территорию не смогли попасть люди. Трое посетителей и персонал заведения были эвакуированы на безопасное расстояние.

Помещение питейного заведения и прилегающая территория была обследована взрывотехниками. Никакого взрывного устройства не нашли. Звонившего вскоре нашли и задержали по месту жительства.

Мужчина признался, что после ссоры с сотрудниками закусочной затаил обиду на них и решил отомстить. Со своего мобильника он позвонил и сделал ложное сообщение о бомбе.

Следственным управлением УМВД России по городу Тамбову было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

- По окончании расследования уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд Октябрьского района города Тамбова для рассмотрения по существу. Обвиняемому может грозить штраф до 700 тысяч рублей, либо до пяти лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.