Прокуратура нашла нарушения в организации питания детей в тамбовских пришкольных лагерях

Прокуратура Жердевского района проверила соблюдение закона при подготовке и проведении детского оздоровительного сезона и выявила нарушения в организации питания детей.

Так, в лагере дневного пребывания «Огонек», организованного на базе Бурнакского филиала МБОУ «Жердевская СОШ № 2», и «Солнечный городок» (МБОУ «Жердевская СОШ») личные вещи и обувь персонала кухни хранились совместно с рабочей одеждой, в которой готовили. Здесь же обнаружили алюминиевые кастрюли с дефектами и механическими повреждениями. Аналогичные нарушения нашли в лагере «Трудовичок».

В пришкольном лагере «Солнечный городок», организованного на базе МБОУ «Жердевская СОШ», в меню питания не была указана калорийность порций, посуда из алюминия также имела дефекты и механические повреждения. В лагере дневного пребывания «Республика детства» суточные пробы из разных продуктов хранились в одной емкости.

- По результатам проведенной проверки по инициативе прокурора района руководители указанных лагерей дневного пребывания привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.3 КОАП РФ, а также в их адрес внесены представления, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.