Стало известно, как тамбовчане отпразднуют День молодежи

В Тамбове накануне Дня молодежи, 26 июня, планируется насыщенная и увлекательная программа «Молодость объединяет» (#молодежьзаЗОЖ). В течение всего дня в областном центре будут работать площадки с бесплатными занятиями и мастер-классами по различным спортивным направлениям, в которых смогут принять участие молодые люди по предварительной регистрации в группе Дома молодежи Тамбовской области. Там же можно узнать расписание работы площадок.

Для тамбовской молодежи также организуют интерактивные площадки. На площади Музыки с 14 до 16 часов можно присоединиться к проекту «Тихая улица».

- Под руководством голоса в наушниках участники проекта попадут в захватывающее приключение, которое будет сопровождаться тихой дискотекой. Находясь у всех на виду, только они и другие участники будут знать, что происходит. Серия простых движений под самые разные композиции превратит часовую прогулку в аудио приключение, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

В областном Доме молодежи в 16 часов начнется тематический квиз в рамках регионального интеллектуального турнира «Моя игра». Тамбовчанам предстоит ответить на вопросы пяти раундов. Все участники получат сертификаты, а победители и призеры подарки от организаторов.

Поскольку в этом году День молодежи на Тамбовщине проходит под девизом «Молодежь за ЗОЖ» в муниципалитетах региона планируется организовать маршрут велокросса по значимым местам населенного пункта. Они будут проходить целую неделю с 21 по 27 июня.

В эти же дни планируются неформальные встречи глав муниципалитетов с представителями активной молодежи, обсуждение инициатив и проектов молодых людей. В соцсетях будет запущен конкурс, участникам которого предлагается выложить фото с хештегом #покамымолоды. Снимки необходимо сопроводить рассказом о том, какие возможности открыты перед молодежью в наше время.

- Итогом Дня молодежи станет онлайн-концерт, где проведут лотерею среди участников праздника и разыграют призы. Присоединиться к концерту можно в группе Дома молодежи Тамбовской области Вконтакте, - прокомментировал директор Дома Молодежи Тамбовской области Сергей Богомолов.

Отметим, что при проведении мероприятий будут соблюдены все меры санитарно-эпидемиологической безопасности.