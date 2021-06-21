Пьяный тамбовчанин украл деньги с чужой банковской карты и пытался угнать авто

В Тамбовской области полицейские задержали угонщика, который ранее совершил кражу. В отдел полиции МОМВД России «Моршанский» 18 июня поступило сообщение о хищении денег с банковской карты. Как выяснилось, в магазине на улице Октябрьской г.Моршанска, местный житель расплатился за алкоголь чужой карточкой.

После опроса потерпевшего полицейские тщательно изучили запись камеры видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. Оказалось, что на следующий день после кражи злоумышленник пошел к приятелю с предложением выпить. После отказа друга он решил угнать принадлежащий его товарищу автомобиль «Богдан», припаркованный на улице Степана Разина. Однако сделать ему этого не удалось.

Полицейские установили, что горе-угонщик находился в состоянии алкогольного опьянения. 37-летненго жителя села Устье доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания.

- Возбуждено уголовное дело по признакам ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения» и ч. 3 т ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.