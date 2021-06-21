Тамбовская школьница стала финалисткой международного конкурса рисунков о войне

Рисунок Варвары Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Жюри под председательством народного художника РФ Сергея Андрияки определило 10 лучших рисунков из тысяч работ, пришедших на международный конкурс «Сад памяти глазами детей». В число финалистов вошла и 12-летняя тамбовчанка Варвара Каверина из поселка Новая Ляда.

Варвара нарисовала трех своих прадедов, которые принимали участие в Великой Отечественной войне и не вернулись с полей сражений. Они были совсем молоды – одному 17 лет, а двум другим по 18.

- Я решила посвятить свой рисунок Победе. На переднем плане – три моих прадеда и другие люди, которые также внесли вклад в разгром фашистких войск. Я уверена, что они знали – победа будет за нами! На заднем плане – горящий немецкий танк, - сказала школьница.

Всего на конкурс поступило более 4,5 тысяч работ от детей из 75 регионов страны.