У жителя Тамбовщины изъяли незаконное оружие и патроны

В Тамбовской области полицейские выявили, что на станции Рассказово, хозяин дома, проживающий на улице Лесной, незаконно хранит оружие и боеприпасы к нему. По месту жительства у мужчины нашли самодельное стреляющее устройство, а также 15 патронов к нему и 80 граммов пороха.

Оружие было изъято полицейскими. В ходе опроса 63-летний мужчина пояснил, что в октябре прошлого года нашел этот арсенал в сарае купленного дома.

- Напомним, статьей 223 УК РФ «Незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей» предусмотрено строгое наказание для нарушителей. Подобное преступление наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка.