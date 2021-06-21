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Происшествия21 июня 2021 10:20

В Мичуринске иномарка сбила 12-летнего велосипедиста

Мальчик внезапно выехал на дорогу перед движущимся автомобилем
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Подростка доставили в больницу

Подростка доставили в больницу

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы подросток, произошла 18 июня в 19 часов на улице Лаврова в районе дома №86 города Мичуринска. 33-летний водитель автомобиля «Renault Logan», наехал на 12-летнего велосипедиста, который неожиданно начал пересекать проезжую часть слева направо относительно движения автомобиля.

- В результате ДТП несовершеннолетнего с травмами доставили в ТОГБУЗ «Городская больница им. С.С. Брюхоненко г. Мичуринска», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.