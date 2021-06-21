Коронавирус в Тамбове, последние новости на 21 июня: число заболевших за сутки составило 69 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 21 июня, 34139 человек. 32593 заболевших выздоровели, 582 тамбовчанина умерли. За последние сутки зафиксировали 69 новых случаев, это на 3 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 23 мужчины и 43 женщины в возрасте от 21 года до 94 лет, а также трое детей от 3 до 16 лет.

- На госпитализации находятся 645 человек, из них диагноз «пневмония» у 617 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.