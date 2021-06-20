Двое детей на мопеде врезались в легковушку: ребят доставили в больницу

Авария с подростком произошла 18 июня в селе Калаис Кирсановского района. Как сообщили в областной прокуратуре, 15-летний парень управлял мопедом "Стелс" без средств защиты и без водительских прав. Юноша не рассчитал дистанцию до впереди двигавшегося автомобиля и врезался в "Ладу Приору", которая проворачивала направо.

В результате ДТП пострадал подросток и его семилетний пассажир. Обоих с закрытой черепно-мозговой травмой доставили в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу.

По факту аварии начата процессуальная проверка, ход и результаты которой Кирсановский межрайонный прокурор взял на контроль.