За сутки в Тамбовской области заразились коронавирусом 66 человек

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Прирост зараженных за минувшие сутки в Тамбовской области составил 66 человек. Как сообщил региональный оперштаб 20 июня, среди заболевших 25 мужчин, 40 женщин и один ребенок (девочка 17 лет). Возраст взрослых инфицированных от 25 до 83 лет. Общее количество подтвержденных случаев в регионе 34 070.

32 561 пациент выздоровел: 14 626 выписали из стационара, 17 935 сняли с амбулаторного наблюдения. Госпитализированы 618 человек, из них диагноз «пневмония» у 587 тамбовчан. На домашнем карантине находятся 1249 (из них подтвержденных случаев - 309, они входят в общее количество). Сняты с наблюдения на дому – 51 693. Выписаны из больниц – 20869.

По состоянию к 20 июня, первый этап вакцинации против коронавируса прошли 147 252 пациента или 90,8% от полученного препарата. Полностью иммунизированы (1 и 2 этап) 117 135 человек.