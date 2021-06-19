В Мичуринске заработал плавающий фонтан

Фонтан работает в трех режимах

Украшением обновленной городской набережной в наукограде стал плавающий фонтан, расположенный в районе центрального моста. Новый водный объект, появившийся в рамках следующего этапа проекта по созданию ландшафтного-парка набережной «Мичуринское подгорье», за несколько дней уже считается одной из самых популярных мичуринских достопримечательностей. Местные жители и гости города приходят сюда с наступлением темноты, чтобы полюбоваться на игру воды и света и сделать красивые фотографии.

Фонтан работает в нескольких режимах. Первый – динамический. В этом режиме водные картины из запрограммированного набора сменяют друг друга через определенные промежутки времени. График работы — с 12 до 23 часов ежедневно. Второй режим – светодинамический, предполагающий последовательную смену водных картин и цветов подсветки. В этом режиме фонтан будет работать каждый день с 21 до 23 часов. Третий режим – светомузыкальный (поющий). В этом режиме водные эффекты и цвета подсветки работают с музыкальным сопровождением в выходные дни.

- Благодаря использованию новейших конструкций, высота гейзеров составляет до 15 метров, а брызги разлетаются на большое расстояние, - сообщает пресс-служба администрации Мичуринска.