Два тамбовских пляжа непригодны для купания

Санитарные врачи исследовали качество воды на пляжах Тамбовской области. 83 пробы исследовали на санитарно-химические показатели, 125 - на микробиологические, 70 - на паразитологические исследования.

По результатам лабораторных исследований, проведенных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области», вода водоемов не соответствует требованиям санитарного законодательства в реке Цна, села Бокино Тамбовского района (по микробиологическому показателю) и в Тамбове, в карьере «Ласковский» со стороны парка «Победы» (по паразитологическому показателю).

- В связи с тем, что качество воды указанных водных объектов не соответствует гигиеническим нормативам, не рекомендуется использовать эти зоны рекреации для купания, - сообщает управление Роспотребнадзора по Тамбовской области.