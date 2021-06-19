Тамбовские выпускники сдали ЕГЭ по биологии и иностранному языку

В Тамбовской области экзамен по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам 18 июня прошли в рабочем режиме, без сбоев. На участие в ЕГЭ по биологии было заявлено 872 человека. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по биологии, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 36 баллов. Свои результаты участники ЕГЭ по биологии получат не позднее 5 июля.

На участие в ЕГЭ по английскому языку был зарегистрирован 371 человек, на немецкий язык – 22 участника, французский – 5 человек, китайский – 1 человек.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по иностранным языкам составляет 22 балла. Письменная и устная части экзаменационной работы оцениваются в совокупности: за письменную можно максимально получить 80 баллов, за устную – 20 баллов. Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам пройдет 21 и 22 июня. Свои результаты участники ЕГЭ по иностранным языкам узнают не позднее 7 июля.

Для организации ЕГЭ 18 июня в Тамбовской области было задействовано 20 пунктов проведения экзаменов (ППЭ). Во всех ППЭ велось видеонаблюдение и соблюдались противоэпидемиологические меры, рекомендованные Роспотребнадзором. Мониторинг хода проведения экзамена осуществляли 55 общественных наблюдателей.

- Пропустившие экзамен по болезни или иной уважительной причине участники смогут сдать его в резервные дни: биологию – 28 июня и 2 июля, письменный экзамен по иностранным языкам – 29 июня и 2 июля, - сообщает управление образования и науки Тамбовской области. - Также эти участники могут сдать ЕГЭ во время дополнительного периода проведения экзаменов в июле.