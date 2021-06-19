Тамбовская фирма по пошиву и продаже одежды недоплатила 160 миллионов рублей налогов

Во втором отделе по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СКР по Тамбовской области на основании материалов, представленных налоговой, возбудили уголовное дело по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ. Речь идет об уклонения от уплаты налогов с деятельности коммерческой организации по пошиву и реализации одежды.

По версии следствия, руководящие сотрудники фирмы, личности которых сейчас устанавливаются, необоснованно применяли льготный режим налогообложения, и поэтому не уплачивали с 2015 по 2017 год налоги на добавленную стоимость, на прибыль и имущество организации. Общий размер налоговой недоимки составил почти 160 миллионов рублей.

- В настоящее время следователи изымают и изучают необходимую финансовую документацию, а также проводят другие следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств налогового преступления и лиц, причастных к его совершению, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.