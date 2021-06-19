В Тамбовской области для контроля за движением на дорогах начали использовать беспилотники

Беспилотники будут фиксировать нарушения Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Тамбовские автоинспекторы начали применять для контроля за ситуацией на дорогах беспилотные летательные аппараты. Они будут помогать сотрудникам ГИБДД фиксировать нарушения правил дорожного движения. Первый запуск квадрокоптера состоялся на федеральной автодороге Р 22 «Каспий», пролегающей по территории Тамбовского района. Именно на этой автодороге по причине запрещенного выезда на полосу встречного движения в текущем году погибли 9 человек. Внимание автоинспекторов в этот день было направлено в основном на обгон через двойную сплошную линию разметки. Камеры с высоким разрешением четко фиксируют государственные регистрационные знаки нарушителей и записывают нарушение на видео. Данные тут же передают ближайшему наряду ДПС, в сторону которого движется нарушитель.

- В ближайшее время автоинспекторы будут проводить подобные мероприятия и на других опасных участках автомобильных дорог области, где ранее фиксировались дорожно-транспортные происшествия, в том числе по причине выезда на полосу встречного движения, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.