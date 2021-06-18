В Тамбовской области отчим развращал 8-летнюю падчерицу

В Тамбовской области вынесли приговор 36-летнему местному жителю, которого признали виновным в совершении преступления по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшей).

На следствии и в суде установили, что во время отсутствия жены, мужчина неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении ее 8-летней дочери, в силу малолетнего возраста не понимавшей характер и значение происходящего. При этом мужчина просил девочку не рассказывать маме о происходящем, что она и делала, так как очень боялась отчима. О преступлении в отношении дочери, женщина узнала от нее только после развода с супругом, после чего сразу обратилась в правоохранительные органы.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 12,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.