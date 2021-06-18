В Тамбове стартовал ремонт улицы Гастелло

Рабочим предстоит отремонтировать участок протяженностью более 2 километров Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Накануне вечером в областном центре приступили к ремонту улицы Гастелло - главной транспортной артерии западной части Тамбова. Средства на ее благоустройство выделены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

На первом этапе специалисты снимут старое асфальтобетонное покрытие. Из-за большой транспортной загруженности магистрали днем, в ближайшие дни работы будут проходить только ночью, без полного перекрытия дорожного движения.

- На данном участке улицы будут устроены асфальтобетонное покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона, также будет заменен бетонный бортовой камень, будут осуществлены работы по устройству тротуаров. Также предполагается строительство одного светофорного объекта на пересечении улиц Гастелло и Районная, - сказал главный инженер МКУ «Дирекция городских дорог» Денис Козадаев.

Всего подрядчик отремонтирует участок протяженностью больше 2 километров и площадью около 50 тысяч квадратных метров. В работы по благоустройству также войдут замена освещения, установка пешеходных ограждений, нанесение разметки из термопластика и замена нескольких павильонов остановок общественного транспорта.