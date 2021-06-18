Юный тамбовчанин взял «серебро» на первенстве России по легкой атлетике

Олег Селявин с медалью и дипломом

В Саранске 16 июня завершился чемпионат и первенство России по легкой атлетике среди лиц с интеллектуальными нарушениями. Участниками соревнований стали 193 атлета из 28 регионов России.

Воспитанник Горельской школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Олег Селявин отличился в беге на дистанции 3000 м. Юноша финишировал вторым, уступив пару секунд спортсмену из Башкирии.

Тренер ОДЮСШ по адаптивному спорту Александр Альбицкий высоко оценил результаты всей тамбовской команды, поскольку конкуренция на всероссийском уровне всегда жесткая.

- Ребятам было непросто. Ведь соперничать пришлось с атлетами старше почти на 2 года. Сильные спортсмены – это всегда прекрасный соревновательный опыт. Это был наш первый выход на Россию. Дальше – больше, - сказал Александр Викторович.

За три дня первенства спортсмены разыграли медали в беге на различные дистанции (100, 200, 400, 800, 1500, 3000, и 5000 м), эстафете (4х100 м, 4х400 м), ходьбе (5000 м), метании копья и диска, прыжках в длину и в высоту, а также в толкании ядра.

Фото: региональное управление образования и науки