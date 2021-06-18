Тамбовчанина будут судить за поджог «Тойоты Камри» на заправке

В суд направлено уголовное дело о попытке поджога автомобиля на заправочной станции в Тамбове по улице Рылеева. Инцидент произошел 9 декабря этого года. Местный житель заправлял свой автомобиль «Тойота Камри». Внезапно к нему подошел незнакомый мужчина, достал из кармана зажигалку и зажег ее.

Пламя сразу же охватило бензобак иномарки, а в это время злоумышленник убежал. Владелец иномарки смог самостоятельно потушить возгорание и обратился за помощью в органы полицию.

Было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ «Умышленные повреждение или уничтожение имущества». Благодаря записям с камер видеонаблюдения полицейские установили поджигателя. Им оказался 34-летний тамбовчанин. В отделе полиции мужчина признался, что просто хотел пошутить над незнакомым ему человеком.

- Ущерб от действий «шутника» составил 32 тысячи рублей. В процессе расследования уголовного дела полицейскими опрошены свидетели, изучены записи видеонаблюдения, собраны улики и доказательства совершения преступной деятельности, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.