В Тамбове приступили к благоустройству сквера Строителей

Сквер Строителей Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове на улице Зои Космодемьянской стартовали работы по благоустройству сквера Строителей. Именно эту территорию предложил привести в порядок временно исполняющий полномочия главы города Максим Косенков. Данная идея получила поддержку представителей общественной комиссии.

- Напомним, средства для благоустройства сквера – около 4,5 миллионов рублей - были образованы в результате экономии при проведении торгов по выбору подрядчика для благоустройства территории у детского сада «Подсолнух», - сообщают в пресс-службе администрации города Тамбова.

В сквере планируют отремонтировать пешеходные дорожки, обновить уличное освещение и провести работы по озеленению.