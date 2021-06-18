Тамбов
Еще
Радио
Тамбов
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 июня 2021 14:32

В Тамбове приступили к благоустройству сквера Строителей

На работы потратят около 4,5 миллионов рублей
Ксения АЛЕШИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сквер Строителей

Сквер Строителей

Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове на улице Зои Космодемьянской стартовали работы по благоустройству сквера Строителей. Именно эту территорию предложил привести в порядок временно исполняющий полномочия главы города Максим Косенков. Данная идея получила поддержку представителей общественной комиссии.

- Напомним, средства для благоустройства сквера – около 4,5 миллионов рублей - были образованы в результате экономии при проведении торгов по выбору подрядчика для благоустройства территории у детского сада «Подсолнух», - сообщают в пресс-службе администрации города Тамбова.

В сквере планируют отремонтировать пешеходные дорожки, обновить уличное освещение и провести работы по озеленению.