Предварительные итоги ЕГЭ в Тамбовской области: 26 выпускников получили высший балл по одному из четырех предметов

Стали известны предварительные результаты ЕГЭ-2021 в Тамбовской области. Они соответствуют средним значениям результатов по стране и сопоставимы с результатами прошлых лет. При этом 26 выпускников школ Тамбовской области получили 100 баллов по одному из четырех предметов и 1386 ребят набрали от 80 до 99 баллов. Высший балл заработали воспитанники школ городов Тамбова, Моршанска, Котовска, а также Ржаксинского, Мичуринского и Первомайского районов по итогам сдачи ЕГЭ по географии, литературе, химии и русскому языку.

Высший балл на экзамене по русскому языку набрали шестнадцать человек. 1267 участников единого государственного экзамена записали в актив от 80 до 99 баллов. Средний тестовый балл участников экзамена по русскому языку при проведении основного этапа ЕГЭ составил 72 балла.

По географии 100 баллов получили два выпускника. Четверо экзаменуемых набрали от 80 до 99 баллов. Средний тестовый балл участников единого государственного экзамена по географии составил 57,86 балла.

Максимальный балл по литературе набрали три выпускника. 24 человека — от 80 до 99 баллов. Средний тестовый балл участников единого государственного экзамена по литературе составил 64,20 балла.

Пять участников ЕГЭ записали в актив максимальный балл по химии, от 80 до 99 баллов — 91 человек. Средний тестовый балл участников единого государственного экзамена по химии составил 58,58 балла.

Как отметили в управлении образования и науки Тамбовской области, первые четыре предмета в регионе сдали 4642 выпускника. При этом знания по русскому языку демонстрировали 3735 участников ЕГЭ, по химии — 643 участника, по литературе — 193, по географии — 71.

- Экзаменационная кампания в Тамбовской области проходит в штатном режиме, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - 18 июня будущим студентам предстоит решать задачи по биологии и сдавать письменную часть по иностранным языкам, а 21 и 22 июня уже устный экзамен. Последние испытания пройдут 24 и 25 июня — информатика и ИКТ.