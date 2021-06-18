"Единая Россия" усовершенствовала системы здравоохранения и образования

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Издание nashgorod.ru сообщает, что в предвыборной программе 2016 года партия взяла курс в сфере здравоохранения, намеченный президентом РФ Владимиром Путиным. Одна из главных задач, стоящих перед партией в этот период, - обеспечить доступность и качество медицины. Для этого была разработана и запущена программа “Земский доктор”, в рамках которой открываются фельдшерско-акушерские пункты, модернизируются медицинские учреждения и совершенствуется законодательство в области лекарственного обеспечения.

«Партия обеспечила принятие закона о дистанционной продаже безрецептурных лекарственных препаратов. Это сгладило проблему лекарственного обеспечения в отдаленных населенных пунктах», — рассказал депутат Государственной думы, член общественного совета проекта «Единой России» «Здоровое будущее» Александр Петров. По его словам, при поддержке ЕР в России упростили ввоз незарегистрированных лекарственных препаратов из-за рубежа, которые необходимы тяжелобольным людям.

Из-за пандемии коронавируса многие услуги стали оказывать в дистанционном формате. По инициативе партии ЕР гражданам стала доступна услуга дистанционной консультации с врачами, а также оформления электронного больничного листа. Также партия выделила восемнадцать миллиардов рублей на строительство инфекционных стационаров.

Также в прошлом году повышенное внимание уделялось сфере образования. “Единая Россия” организовала акцию «Помоги учиться дома», в рамках которой обеспечила свыше полумиллиона учеников школ, колледжей и вузов, а также педагогов во всех регионах страны техническими средствами для удаленного обучения.

Кроме этого, при поддержке партии в России осуществляется строительство новых школ - за 5 лет в регионах построили триста семьдесят новых средних образовательных учреждений на двести семьдесят тысяч мест. Также по инициативе ЕР обновляются автопарки в школах, а учащиеся начальных классов получают бесплатные горячие обеды.

“Единая Россия” отметила, что школы в регионах остро нуждаются в квалифицированных преподавателях. Для решения этого вопроса партия предложила предоставлять гранты российским вузам на открытие технопарков, а также создавать дополнительные бюджетные места для обучения. Предварительно, бесплатно смогут обучаться около сорока пяти тысяч будущих учителей.

На сайте ER.ru сообщается, что 9 июня о выполнении предвыборной программы 2016 года отчитался председатель “Единой России” Дмитрий Медведев. По его словам, она была актуальной на протяжении всего времени.

“Все эти годы «Единая Россия» работала над улучшением системы здравоохранения в масштабах всей страны. И сегодня медицина Тамбовщины вышла совершенно на другой уровень.

Построены Перинатальный центр и хирургический корпус областной детской клинической больницы. Открыты 22 фельдшерско-акушерских пункта и 2 офиса общей врачебной практики. Организованы 3 центра амбулаторной онкологической помощи и 5 отделений амбулаторного гемодиализа. В Тамбове открыты филиалы двух поликлиник, создан Гериатрический центр для ветеранов войн, открыты 32 кабинета амбулаторной помощи по профилю «гериатрия».

Благодаря партийным проектам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» за 5 лет к нам приехали работать 308 врачей и 80 фельдшеров.

На Тамбовщине успешно реализуется и региональный партийный проект «Автопоезд «Забота», координатором которого я являюсь уже более 10 лет. Он очень востребован у наших жителей. Ведь автопоезд дает возможность получить не только специализированную медицинскую помощь на селе, но и консультации у специалистов других социальных служб.

Результатом всех этих преобразований стало увеличение средней продолжительности жизни в регионе на 2 года, что, безусловно, очень важно”, - сказала Тамара Фролова, депутат Государственной думы ФС РФ, координатор партийного проекта «Здоровое будущее» в Тамбовской области.