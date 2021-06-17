«Единая Россия» рассказала об итогах работы в Госдуме VII созыва

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За минувшую пятилетку единороссы занимались проблемами бедности граждан. Партия развивала систему социальных гарантий и занималась совершенствованием трудового законодательства Российской Федерации.

Во время эпидемии китайской коронавирусной инфекции «Единая Россия» активно сотрудничала с кабинетом министров государства. Активисты поддерживали людей, регионы и бизнес-сообщество. На выплаты простым жителям и коммерсантам, которые сильнее остальных пострадали от противоэпидемических ограничений, выделили 4,5 миллиарда рублей. Об этом информирует nashgorod.ru.

Надо сказать, что меры поддержки самозанятых и налоговые льготы для малого бизнеса будут работать и после отмены всех ограничений из-за коронавируса COVID-19. Создание «народного бюджетирования» (когда денежные средства выделяются на местные инициативы) стало стимулом для развития бюджетной системы российских регионов.

Из-за эпидемии многие сотрудники перешли на удаленную работу. По предложению «Единой России» в государстве был принят закон об удаленке. Благодаря ему удалось обеспечить права шести миллионов граждан, которые работают из дома.

Кроме того, партия много внимания уделила помощи семьям с детьми.

По словам первого заместителя руководителя фракции «Единой России» в Государственной думе Андрея Исаева, размер материнского капитала увеличился до 640 000 рублей. Деньги стали платить даже за рождение первого ребенка. Власти ввели в школах страны качественное горячее питание для всех младшеклассников.

Исаев рассказал и о системе социального контракта. Последний не просто оказывает помощь гражданину, попавшему в беду, но и выводит его из непростой жизненной ситуации.

Закон о самозанятых хорошо показал себя в РФ. Сегодня подобный статус есть у более чем 2,3 миллиона россиян, заявил представитель партии.

Собеседник издания пояснил, что «Единая Россия» смогла аккумулировать в своих руках средства и создать крайне эффективный механизм для работы, позволяющий государству решать самые амбициозные задачи, касающиеся повышения качества жизни населения и конкурентоспособности страны.

Как сообщается на сайте ER.ru, новый созыв Госдумы станет выполнять распоряжения главы государства Владимира Путина. Парламентарии продолжат выравнивать бюджетные возможности регионов, благоустраивать города и бороться с нищетой. Помимо этого, депутаты займутся реализацией программы «Комплексное развитие сельских территорий».

“Работа фракции «Единая Россия» была насыщенной. Мы рассмотрели и приняли десятки законопроектов, направленных на социально-экономическое развитие региона. Фракция инициировала масштабную подготовку к переходу всех школ области на бесплатное горячее питание. Мы добивались увеличения мер поддержки семей с детьми, решения проблемы кадрового голода в сфере здравоохранения для малых городов. Мы активно отстаивали вопрос увеличения средств на «Народную инициативу», занимались вместе с населением благоустройством дворов и общественных пространств. Наши депутаты, возглавляя многие партийные проекты, взяли под личный контроль ремонт и строительство школ и детских садов, организацию бесплатного питания в школах, ремонт и строительство домов культуры и ФАПов, новых спортивных сооружений, ремонт и строительство дорог и их безопасность. Уделялось много внимания поддержке малого и среднего бизнеса. Большой личный вклад наши однопартийцы внесли в строительство мемориалов, увековечивающих память павших в Великую Отечественную войну. И мы продолжим эту работу для развития Тамбовской области”, - рассказал Валерий Петров, руководитель фракции партии «Единая Россия» в Тамбовской областной думе.