Сотрудникам «Тамбовспецмаша» задолжали по зарплате миллионы рублей

В СО по Октябрьскому району города Тамбова СУ СКР по Тамбовской области по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело в отношении генерального директора АО «Тамбовспецмаш». Руководителя предприятия подозревают в совершении преступления по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

По версии следствия, генеральный директор организации с января по апрель этого года не выплачивал 70 работникам заработную плату. Образовавшаяся задолженность составила около 7,5 миллионов рублей. Деньги в этот период на предприятие поступали, но расходовались они на другие цели.

Новое уголовное дело соединено в одно производство с ранее возбужденным уголовным делом в отношении этого же руководителя организации по факту невыплаты заработной платы в 2020 году (с мая прошлого года), где размер задолженности по оплате труда составляет больше 10 миллионов рублей.

- В настоящее время следователи изучают необходимую финансовую документацию, а также проводят иные следственные действия, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Для определения истинного финансово-хозяйственного положения акционерного общества назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. В рамках следствия наложен арест на имущество юридического лица. В рамках расследования уголовного дела будут предприняты исчерпывающие меры для восстановления нарушенных трудовых прав граждан.