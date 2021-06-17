На Тамбовщине из-за введенных ограничений отменяют массовые мероприятия

В регионе отменяют массовые мероприятия на основании Постановления администрации Тамбовской области от 16 июня 2021 года № 419, куда были внесены очередные изменения в уже действующие ограничения в связи с сохраняющимся ростом заболеваемости коронавирусом.

Так, стало известно об отмене празднования Дня рождения музея-заповедника С. В. Рахманинова «Ивановка», который должен был состояться 19 июня. Там же 3 июля планировался концерт фортепианной музыки, его также не будет.

Напомним, согласно документу, с 16 июня существенно изменились правила проведения отдельных массовых мероприятий. Например, при проведении культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе установлены жесткие ограничения по численности их участников — не более 100 человек.