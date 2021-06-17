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Происшествия17 июня 2021 13:00

В выручках тамбовских аптек нашли поддельные купюры

Полицейские устанавливают людей, которые могли расплатиться фальшивками
Ксения АЛЕШИНА
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Днем, 16 июня, в органы внутренних дел Тамбова поступили сообщения о выявлении четырех фальшивых купюр номиналом 5 тысяч рублей. Их обнаружили в выручках аптек областного центра.

После получения сообщений в аптеки были направлены следственно-оперативные группы полиции УМВД России по городу Тамбову. По всем фактам возбуждены уголовные дела по ч. 1 статьи 186 УК РФ «Сбыт фальшивых денежных купюр».

- В рамках их расследования устанавливается источник происхождения поддельных банкнот, полицейскими изучаются записи с внутренних и внешних камер видеонаблюдения, устанавливаются клиенты аптек, которые расплачивались фальшивыми купюрами, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.