Двое тамбовчан задержаны за кражу канализационных люков

В Тамбове полицейские раскрыли кражу канализационных люков с территории двора, расположенного на Панфиловском проезде. Преступление произошло в апреле этого года.

В ходе розыска сотрудники полиции установили личности подозреваемых и задержали их. Ворами оказались ранее судимые жители областного центра 26 и 31 лет. Стражи порядка выяснили, что злоумышленники с помощью отвертки вскрыли металлические части сооружения для доступа к подземным коммуникациям и перенесли их в собственный сарай, который располагался неподалеку.

В дальнейшем тамбовчане сдали люки в ближайший пункт приема металлолома, разобрав их на части. Сумма ущерба составила около 16 тысяч рублей.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.