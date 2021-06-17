17-летняя тамбовчанка украла с карты родственницы 100 тысяч рублей

В Кирсановском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении 17-летней студентки колледжа, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета). По версии следствия, используя мобильное приложение банка, девушка похитила 100 тысяч рублей с банковской карты своей родственницы. Деньги она потратила на свои нужды.

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.