Коронавирус в Тамбове, новости на 17 июня: за сутки заболели 66 человек

В Тамбовской области число заразившихся коронавирусом, по данным на 17 июня, достигло 33872 человек. Из них выздоровели 32238 человек, 572 тамбовчанина умерли. За последние сутки болезнь обнаружили у 66 жителей региона, это на 4 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 28 мужчин и 35 женщин в возрасте от 19 до 85 лет, а также трое детей от 10 до 17 лет.

- На госпитализации находятся 601 человек, из них диагноз «пневмония» у 573 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.