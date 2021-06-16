В Тамбове на Комсомольской площади прорвало тепломагистраль

Посреди улицы образовался "гейзер" Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

16 июня в Тамбове, в районе Комсомольской площади около 17 часов 30 минут произошла коммунальная авария. Из теплокамеры, расположенной на Моршанском шоссе ,хлынула вода. Как пояснили в ПАО «Квадра», сейчас в городе продолжается первый этап гидравлических испытаний теплосетей, цель которых – выявление ветхих участков.

- Тепломагистраль в районе Комсомольской площади не выдержала испытаний на повышенное давление, - сообщили в теплоэнергетической компании. - В ближайшее время наши специалисты приступят к ремонту теплосети.

В ПАО «Квадра» рассказали, что используют для опрессовки охлажденный теплоноситель, который специально охлаждают для этих целей. Безопасности прохожих ничего не угрожало.

Сразу после того, как стало известно о порыве, проблемный участок магистрали отключили, воду откачали. У жителей близлежащего района продолжиться плановое отключение горячей воды, которое стартовало с 15 июня и продлится до 21 июня.