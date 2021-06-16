В Мичуринске установят светодинамический фонтан

Завершить работы планируют в течение недели Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

В Мичуринске на Набережной в районе центрального моста приступили к установке светодинамического фонтана. В течение двух месяцев 200-клилограммовая конструкция проходила сборку в Красногорске. Затем его привезли в наукоград.

- В комплект конструкции фонтана вошли более 60 форсунок, 18 прожекторов, 3 мощных насоса и акустическая система. Он сможет работать в нескольких режимах: динамическом, светодинамическом и светомузыкальном, - сообщили в пресс-службе администрации города Мичуринска.

В настоящее время специалисты занимаются настройкой оборудования первых двух режимов, далее им предстоит установка и подключение музыкального. Струи фонтана будут способны подниматься на высоту до 15 метров.

Установку планируют завершить в течение недели, после этого пройдет торжественная церемония открытия фонтана.