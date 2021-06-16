«Единая Россия» отчиталась о расширении программы поддержки инвалидов

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Как пишет nashgorod.ru, в основе программы 2016 года лежало выполнение государством всех социальных обязательств и адресной поддержки. Партия создала такую систему помощи гражданам, благодаря которой люди не останутся наедине с проблемой при отсутствии средств к существованию.

Депутаты ЕР также предложили денежные выплаты и льготы самым незащищенным категориям граждан: пенсионерам, малоимущим и людям с ограниченными возможностями здоровья. Теперь пенсионеры освобождены от уплаты налога на одну квартиру, дом, комнату и дачный участок до шести соток. Для получения пенсии по инвалидности и других социальных пособий сегодня не нужно писать заявление. Кроме того, технические средства реабилитации теперь можно получать вне зависимости от места жительства.

«В этом году заработает механизм электронного сертификата — он позволит не только быстро получать денежные средства на приобретение средств реабилитации, но и повысить конкуренцию среди поставщиков ТСР», — подчеркнул депутат Михаил Терентьев.

В следующем году в России вступает в силу презумпция согласия при перерасчете пенсии в сторону увеличения. В истории российского права такое происходит впервые.

Особое внимание депутаты «Единой России» уделили защите граждан от незаконных действий коллекторов. За нарушения им будут выписывать штрафы в размере до 500 тысяч рублей.

«По инициативе партии приняты законы, в соответствии с которыми не подлежат списанию за долги некоторые виды социальных выплат, например алименты и материнский капитал», - рассказал первый замглавы фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев. По его словам, самозанятые граждане и ИП, а также люди с пенсией и зарплатой на уровне прожиточного минимума теперь смогут сохранять на счету средства в размере МРОТ.

Сегодня партия совершенствует законодательство об ужесточении ответственности за неуплату алиментов. В России около 20% матерей-одиночек не получают деньги при действующем решении суда. Отмечается, что средняя задолженность на каждый такой случай составляет примерно 140 тысяч рублей.

Как сообщает сайт ER.ru, 9 июня председатель «Единой России» Дмитрий Медведев отметил, что предвыборная программа 2016 года выдержала проверку на прочность и оставалась актуальной все это время.

“В Тамбовской области проживает большое количество пенсионеров, поэтому фракция «Единая Россия» в областной думе и партия в целом во многом руководствуется их интересами. Поэтому, например, были приняты законы о сохранении льгот для пенсионеров области; о беззаявительном порядке предоставления льгот по транспортному налогу (закон касается пенсионеров, инвалидов-чернобыльцев и других); приняты поправки, которые позволили неработающим пенсионерам получить положенные им социальные доплаты.

На поддержку отдельных категорий граждан работает несколько проектов «Единой России». Они организуют спортивные и танцевальные занятия для пожилых людей, обучение компьютерной грамотности и помощь в трудоустройстве, развивают геронтоволонтерство, членам организаций инвалидов предоставляются сертификаты на телемедицину, создается доступная среда. Волонтерский центр партии каждый день помогает пожилым людям на самоизоляции. Действуют меры поддержки и для молодежи. К примеру, были приняты изменения в законодательство, устанавливающие приоритет в отношении несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет при квотировании рабочих мест.

Всё это важная работа, которая, несомненно, будет продолжена”, - сказал Евгений Матушкин, член генерального совета «Единой России», председатель Тамбовской областной думы.