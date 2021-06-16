Пассажир украл деньги у тамбовского таксиста

15 июня в дежурную часть МОМВД «Рассказовский» обратился 68-летний мужчина, который сообщил о краже. Он рассказал, что занимается частным извозом. Во время поездки с очередным клиентом водитель остановился у ларька, чтобы купить воды, он достал деньги из кошелька и убрал его в бардачок. Пассажира мужчина оставил в машине, а когда вернулся, не обнаружил ни клиента, ни своего портмоне. Полицейские установили личность пассажира. 63-летнего мужчину задержали. Он рассказал, что заметил в кошельке деньги и решил их украсть. Находившиеся в портмоне 5500 рублей вор потратил. Ранее он уже был судим за похожие преступления.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.