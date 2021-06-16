Тамбовчанин с ножом набросился на приятеля и едва не убил его

В суде вынесли приговор 51-летнему жителю Жердевского района, который пытался убить своего знакомого. По данным суда и следствия, в течение всего дня 14 января мужчины вместе распивали спиртное, между ними неоднократно происходили конфликты и драки. Во время очередной ссоры мужчина схватил нож и нанес 40-летнему приятелю несколько ударов в грудь. Очевидцы смогли оттащить нападавшего от жертвы и вызвали медиков. Благодаря вовремя оказанной помощи мужчина остался жив.

- Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.