На Тамбовщине будут судить машиниста бульдозера, по вине которого погиб человек

Мужчина обвиняется в нарушении правил техники безопасности и охраны труда, повлекшем гибель человека Фото: с сайта СУ СК России по Тамбовской области

В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего машиниста бульдозера дорожно-строительной организации. Ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По версии следствия, 12 апреля 2021 года обвиняемый находился в ремонтной мастерской. Не подав сигнал и не убедившись в том, что рычаг переключения передач находится в нейтральном положении, он запустил двигатель трактора «Т-130».

Трактор поехал вперед и сбил проходившего мимо слесаря по ремонту машин и тракторов. Мужчина скончался от полученных травм в этот же день в реанимации.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тамбовской области.